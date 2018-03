Rio Tinto will Schulden reduzieren

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

der australische Rohstoffkonzern Rio Tinto hat ein Schuldenreduktionsprogramm gestartet, wie das Unternehmen am Dienstag per Pressemitteilung bekannt gab. Demnach will Rio Tinto einen Teil seiner überschüssigen Liquidität dafür verwenden, um seine Schuldenlast zu verringern. Das Programm hat ein Volumen von 2,25 Milliarden US-Dollar.

So hat Rio Tinto Wechsel im Wert von rund 1,4 Milliarden Euro, die in den Jahren 2021 und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.