Rio Tinto: Das sind die Aussichten!

Liebe Leser,

per drittes Quartal hat Rio Tintos Eisenerzsegment 59 % zum gesamten EBITDA beigetragen. Damit ist dieses Segment das größte des Unternehmens. Die Aluminium- und Kupfersegmente haben die enorme Volatilität des Eisenerzpreises und seinen Einfluss auf die Ergebnisse des Unternehmens jedoch teilweise kompensieren können.

Das größte für dieses Jahr ist eingepreist

Die Aktie von Rio Tinto hat dennoch in Erwartung steigender Ergebnisse infolge insgesamt gestiegener Rohstoffpreise und reduzierter Kosten im Vergleich zu den Jahren davor profitieren können. Doch wie es aussieht, oder besser gesagt wie die Kursentwicklung zeigt, scheint dies nun größtenteils eingepreist zu sein. Schauen wir daher nochmals in die Prognosen der Analysten rein.

In 2018 sollen die Umsätze rückläufig sein

Für das Jahr 2017 erwarten Analysten einen Umsatz von 40 Mrd. US-Dollar – das wäre ein Plus von 18,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA soll gar um 49,2 % steigen. Für die beiden folgenden Jahre fallen die Prognosen allerdings nicht mehr so bullisch aus. Für 2018 prognostiziert man einen Umsatz von 38,4 Mrd. und für 2019 40,5 Mrd. US-Dollar. Das würde für das Jahr 2018 ein Minus von 3,9 % bedeuten und ein Plus von 5,4 % in 2019.

Volatile Preisentwicklung könnte sich fortsetzen

Für den Eisenerzpreis sieht es aktuell kurzfristig erfreulich aus, vollzieht dieser doch eine Erholung dank weiterhin anziehender Stahlpreise in China, die eine positive Korrelation zum Eisenerzpreis aufweisen. Die Erholung könnte noch weiter bis ins Jahr 2018 andauern. Ab etwa Mitte des Jahres sollte das weltweite Angebot jedoch wieder deutlich steigen und den Preis belasten, vor allem, wenn sich dann die Nachfrage weniger stabil hält als derzeit.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.