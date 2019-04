Nach Rio Tinto senkt auch BHP Eisenerzprognose

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

LONDON (dpa-AFX) - Nur einen Tag, nachdem der Bergbaukonzern Rio Tinto seine Prognose für Eisenerzlieferungen gesenkt hat, zieht Konkurrent BHP nun nach.



Der Konzern erwartet wegen Ausfällen durch den Zyklon Veronica im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende Juni) eine Förderung von nur noch 265 bis 270 Millionen Tonnen, teilte BHP am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die Londoner Börse mit. Die angepeilten Produktionsmengen für andere Rohstoffe wie Kupfer, Petroleum oder Kokskohle blieben unverändert.

Rio Tinto hatte am Vortag seine Prognose für den Rohstoff für die Stahlproduktion gesenkt, weil das Unternehmen nach Verwüstungen durch Zyklone und Feuer in Australien noch immer mit Aufräumarbeiten beschäftigt ist./nas/mis