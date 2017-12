Rio Tinto erwartet weltweit robuste Nachfrage nach Aluminium!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Lieber Leser,

die Rio Tinto Aktie gewann in den letzten zwei Wochen bis dato 7 % an Wert. Der sekundäre Aufwärtstrend ist damit weiterhin intakt und die Aktie könnte einen zweiten Versuch unternehmen, die relevante Widerstandszone bei 44,50-45 Euro je Aktie zu überwinden. Unterstützend wirken sich die gestiegenen Kupfer- und Aluminiumpreise aus, die zwar ab Oktober 2017 korrigiert hatten, doch seit etwa zwei Wochen sich wieder erholen. Damit hat der Aluminiumpreis in den letzten zwölf Monaten 23 % an Zugewinnen verzeichnet.

Freeport könnte bald Deal unterzeichnen

Ebenfalls unterstützend könnte derweil die Nachricht rund um die Grasberg Mine in Indonesien gewesen sein. Nach langen Verhandlungen wären Freeport McMoRan und die indonesische Regierung einem Deal sehr nahe, wie es in mehreren Berichten hieß. Die Freeport McMoRan Aktie wies infolge der Nachricht den größten Anstieg innerhalb einer Woche seit Oktober 2016 auf. Rio Tinto ist über ein Joint Venture mit Freeport ebenfalls an der Grasberg Mine beteiligt und verhandelte über seinen Anteil mit dem verstaatlichten Aluminiumproduzenten aus Indonesien bereits seit Oktober in diesem Jahr. Es wird erwartet, dass Rio Tinto seinen Anteil an der Mine im März des nächsten Jahres dem indonesischen Unternehmen andienen könnte.

China setzt auf Aluminiumdosen

Derweil erwartet Rio Tinto, dass die Nachfrage nach Aluminium aus China weiterhin robust bleiben wird. Bis 2020 prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg von 4 % jährlich, wie Bloomberg berichtet. Neben den generell positiven Erwartungen dank verringerter Produktionskapazitäten sowie dem Trend der E-Mobilität sollen nun chinesische Verpackungshersteller zunehmend auf Dosen aus Aluminium für Bier und Soft-Drinks setzen. Der Anstieg der globalen Nachfrage nach Aluminium soll laut dem Unternehmen zwischen 2018 und 2019 ebenfalls bei 3-4 % liegen. Etwa ein Viertel der gesamten Umsätze entfallen bei Rio Tinto auf die Aluminiumproduktion.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.