Rio Tinto enttäuscht die Anleger mit den Zahlen für das erste Halbjahr 2018

Der Rohstoffproduzent Rio Tinto, dessen Haupteinnahmequelle die Produktion von Eisenerz darstellt, hat im ersten Halbjahr 2018 ein bereinigtes Ergebnis von 4,4 Mrd. US Dollar erwirtschaftet. Damit stiegen die sogenannten Underlying Earnings um 12 %, enttäuschten aber die Analysteneinschätzungen. Diese gingen von insgesamt 4,53 Mrd. US Dollar aus. Der Umsatz stieg auf 19,9 Mrd. US Dollar um 0,6 % im Vergleich zum

Ein Beitrag von Kai Rademacher.