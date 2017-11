Rio Tinto: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

letzte Woche hat sich David Iusow-Klassen in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie an Neuigkeiten gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Nicht nur Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Diamanten werden von Rio Tinto produziert, auch das Segment Energy and Minerals gehört zu dem Konzern.

Die Zahlen! Im ersten Halbjahr hat das Eisenerzsegment mit 59 % den größten Anteil zum gesamten EBITDA des Unternehmens beigesteuert. Das Segment Aluminium hat einen Anteil von 17,6 % am gesamten EBITDA, das Segment Kupfer und Diamanten 8,13 % und das Segment Energy and Minerals 15,3 % beigetragen. Die Gesamtergebnisse des Unternehmens sind daher stark vom Eisenerzpreis abhängig und per Q3 2017 konnte Rio Tinto den gesamten Eisenerzabsatz um 6 % auf 85,5 Mio. Tonnen erhöhen. Die Absatz-Guidance für 2017 war vorher noch nach unten angepasst worden und im Rahmen der Q3-Ergebnisse wurde die Guidance von 330 Mio. Tonnen in 2017 bestätigt.

Der Ausblick! Rio Tinto möchte seine Kapazitäten hinsichtlich des Eisenerzabbaus erweitern und das zusätzliche Angebot könnte zu einem Nachfragedefizit führen, wenn es in China keinen diesbezüglichen Aufschwung gibt. Es sollte also genau beobachtet werden, wie sich die Situation weiter entwickelt.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.