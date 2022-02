Rio Tinto Ltd Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Für die Aktie Rio Tinto aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wird an der heimatlichen Börse London am 17.02.2022, 01:22 Uhr, ein Kurs von 5646 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Rio Tinto auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Rio Tinto höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 5,98 Prozentpunkte (8,69 % gegenüber 2,71 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,62 ist die Aktie von Rio Tinto auf Basis der heutigen Notierungen 76 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (27,52) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die Rio Tinto ist mit einem Kurs von 5646 GBP inzwischen +8,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,75 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

