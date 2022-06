Rio Tinto Ltd Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto weist am 03.06.2022, 17:13 Uhr einen Kurs von 5758 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Metals & Mining" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Rio Tinto einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Rio Tinto jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Rio Tinto mit einer Rendite von 20,84 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,52 Prozent. Auch hier liegt Rio Tinto mit 1,32 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Rio Tinto-Aktie ein Durchschnitt von 5259,24 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5758 GBP (+9,48 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (5724,3 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,59 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Rio Tinto-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Rio Tinto erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Rio Tinto-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Rio Tinto-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 4 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 5413,75 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -5,98 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (5758 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Rio Tinto somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

