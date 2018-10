Rio Tinto: Kann die was?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Am 03.10.2018, 10:43 Uhr notiert die Aktie Rio Tinto an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 3921,33 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Nach einem bewährten Schema haben wir Rio Tinto auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Rio Tinto-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 13 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (3206,74 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -17,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3890,5 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Rio Tinto eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Rio Tinto von 3890,5 GBP ist mit -1,27 Prozent Entfernung vom GD200 (3940,67 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3793,73 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,55 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Rio Tinto-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Rio Tinto hat mit einer Dividendenrendite von 5,82 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,67%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Iron & Steel"-Branche beträgt +3,15. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Rio Tinto-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.