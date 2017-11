Rio Tinto: Hier muss die Aktie nun rüber!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

wie bei BHP Billiton gehört das Eisenerzsegment bei Rio Tinto zu den größten Beiträgern zum gesamten EBITDA. 59 % hatte das Segment zuletzt beigesteuert. Zwar scheint Rio Tinto breiter diversifiziert zu sein, doch die Abhängigkeit vom Eisenerzpreis ist größer. BHP Billitons Eisenerzsegment trug zuletzt 40 % zum gesamten EBITDA des Unternehmens bei.

Der Eisenerzpreis hat in den letzten beiden Monaten erneut einen herben Einbruch erlitten, er stabilisiert sich jedoch seit einigen Wochen wieder, möglicherweise dank der weiterhin anziehenden Nachfrage aus China. Sollte sich das nicht ändern, könnte der Eisenerzpreis weiterhin stabil bleiben. Unter Berücksichtigung von weiterhin stabilen Kupfer- und Aluminiumpreisen könnte die Aktie ebenso weiterhin Stabilität aufweisen.

Mit der BHP Billiton Aktie über den Widerstand rüber?

Charttechnisch lässt sich die Unschlüssigkeit im Aktienkursverlauf erkennen. Die Aktie notiert derzeit nahe eines relevanten technischen Widerstandes. Dieser umfasst einen Preisbereich zwischen 44-45 Euro je Aktie. Bisher hat der Wert jedoch wenig Anstalten gemacht, um diesen Widerstand zu überwinden. Eine Korrektur in Richtung untere Trendkanallinie wäre nicht auszuschließen. Die BHP Billiton Aktie arbeitet ebenfalls derzeit am technischen Ausbruch. Sollte dieser in den nächsten Wochen gelingen, könnte womöglich auch die Rio Tinto Aktie Unterstützung finden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.