Rio Tinto: Gewinn pro Aktie mehr als verdoppelt!

Das Absatzvolumen in Tonnen ist im 1. Halbjahr gestiegen. Die positive Entwicklung der Rohstoffpreise wirkte sich jedoch noch nicht auf die Verkaufspreise von Rio Tinto aus. Der Umsatz fiel um 16% auf 15,5 Mrd $. Besonders in Japan und den USA ging der Umsatz deutlich zurück. Im größten Absatzmarkt China blieben die Erlöse stabil. Trotz des Umsatzrückganges gelang es Rio Tinto, deutlich mehr Gewinn zu erwirtschaften. Der Gewinn pro Aktie hat sich auf 0,95 $ mehr als verdoppelt. Rio Tinto erwirtschaftet über 42% des Gesamtumsatzes in China.

Die Bilanz wird weiter gestärkt

Die aktuelle Marktlage und die Aussichten sind durchwachsen. Die Abhängigkeit des Hauptabsatzmarktes stellt eine latente Gefahr dar. Aufgrund der hohen Risiken und dem schwierigen Umfeld hält das Management an den Kosteneinsparungen fest. Die Bilanz wird weiter gestärkt. Dafür werden massiv Schulden abgebaut und ein größerer Anteil der Gewinne einbehalten. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2016 wird voraussichtlich um die Hälfte auf 1,10 $ gekürzt.

Die deutlich geringeren Sachinvestitionen führten zu einem Anstieg des frei verfügbaren Cashflows im Vorjahresvergleich. Die Auswirkungen der geringeren Investitionen sind ungewiss. Die effektiven Kosteneinsparungen und die restriktive Dividendenpolitik dämpfen das Risiko, das mit möglichen Preisschwankungen am Rohstoffmarkt einhergeht. Die große Abhängigkeit von China und die globalen Unsicherheiten beeinflussen die Entwicklung jedoch negativ.

