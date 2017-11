Rio Tinto, Freeport und Glencore sowie BHP Billiton: Chinas Kupferimporte fallen im Oktober!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

in dieser Woche hat China die Handelsbilanzdaten für den Monat Oktober veröffentlicht. Der Handelsbilanzüberschuss ist gegenüber dem Vormonat gestiegen. Ab August ist der Überschuss noch deutlich rückläufig gewesen. Dennoch, Importe sind per Oktober um 17,2 % gestiegen, Exporte stiegen um 6,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Im September stiegen die Importe noch um 18,7 % und Exporte um 8,1 %. Damit waren Importe drei Monate infolge über den Erwartungen der Analysten ausgefallen und Exporte unter den Erwartungen.

Stahlexporte deutlich reduziert

Der starke Import suggeriert eine starke heimische Nachfrage. Rohstoffhändler beobachten die Daten ebenso sehr genau. In die Exporte fallen unter anderem Exporte von Kupfer, Aluminium, anderen Metallen sowie Stahl. Stahlexporte aus China sind 14 Monate in Folge gefallen. Damit beträgt der derzeitige Import von Stahl aus China in die USA lediglich 2 %. Wenig Grund also für US-Stahlproduzenten sich zu beschweren – was sie aber dennoch tun.

Angebotsdefizit bei Aluminium erwartet?

Chinas Aluminiumexport lag im Oktober bei 350.000 Tonnen. 20.000 Tonnen weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Exporte allerdings unverändert. In den ersten neun Monaten lag der Aluminiumexport des Landes 4,2 % über dem des Vorjahres. Per Oktober 2017 erreichte der Export allerdings den niedrigsten Stand seit einem Jahr, wenn das Tief vom Februar unberücksichtigt bleibt. Das Tief wurde aufgrund des Neujahrsfests verzeichnet. Die Produzenten Alcoa sowie Norsk Hydro sehen in diesem Jahr ein sich insgesamt verringerndes weltweites Angebot. Norsk Hydro geht gar von einem kleinen Angebotsdefizit aus.

Kupfer könnte belastet werden

Kupferimporte sind per Oktober und im Vergleich zum Vormonat allerdings von 330.000 auf 290.000 Tonnen gefallen. Ein Minus von 23,3 % und der niedrigste Stand seit April 2017. Gegenüber dem Vorjahr lag der Import dennoch höher. Grund für die geringeren Importe könnte auch die “Golden Week” gewesen sein, also saisonale Einflüsse. Dennoch, die auf Monatebasis geringeren Kupferimporte könnten den Kupferpreis belasten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.