Rio Tinto: Diese Entwicklung ist wichtig!

Rio Tinto hat in den vergangenen Tagen erneut nachgegeben. Jetzt wird es wichtig, meinen die Chartanalysten. Denn allein der Rücksetzer am Donnerstag bringt die Kurse in Not. Die Aktie rutscht erneut in Richtung 40 Euro, einer bedeutenden Untergrenze. Würden die Notierungen noch weiter abrutschen, dann ginge die Entwicklung in einen massiven Abwärtstrend über. Kurzum: Die Aktie hat jetzt bereits ein Abwärtspotenzial ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.