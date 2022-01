Rio Tinto-Aktie: Ein starkes Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Auch der Bergbauriese Rio Tinto will in den nächsten Jahren seine Klimabilanz einschneidend verbessern. Nun hat der Minenkonzern eine neue Maßnahme hierzu vorgestellt.

Demnach hat sich Rio Tinto dazu bereiterklärt, vier batterieelektrische Züge zu kaufen. Diese sollen in der Region Pilbara in Westaustralien zum Einsatz kommen und dort Erze von den Minen zu den Häfen transportieren. Hierfür will Rio Tinto auch entsprechende



