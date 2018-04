Rio Tinto: Aktie profitiert hauptsächlich vom steigenden Aluminiumpreis!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

in der vergangenen Woche hat die Rio Tinto Aktie einen Sprung von 5,7 % nach oben verzeichnet. Die hauptsächlichen Gründe dafür dürften in den sich erholenden Rohstoffpreisen begründet liegen, allen voran dem Eisenerz- sowie dem Aluminiumpreis. Diese Trends wurden im Fall von Aluminium dank der US-Sanktionen gegen Russland sowie den Handelsbilanzdaten aus China per Monat März begünstigt. Der Aluminiumpreis schloss ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.