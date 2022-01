Rio Tinto Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

An der Heimatbörse London notiert Rio Tinto per 26.01.2022, 19:19 Uhr bei 5311 GBP. Rio Tinto zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Unsere Analysten haben Rio Tinto nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Rio Tinto sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 6 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Rio Tinto aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Rio Tinto. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5430 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 2,24 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 5311 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rio Tinto wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rio Tinto auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Rio Tinto erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 20,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,33 Prozent im Branchenvergleich für Rio Tinto bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,05 Prozent im letzten Jahr. Rio Tinto lag 1,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Rio Tinto-Analyse vom 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rio Tinto jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rio Tinto Aktie.

Rio Tinto: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...