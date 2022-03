Rio Tinto-Aktie: Übernahme in trockenen Tüchern!

Die Aktien von Rio Tinto haben in diesem Jahr eine äußerst solide Leistung erbracht. Betrachtet man die YTD-Performance der Aktie, so zeigt sie einen Anstieg von 19,62 Prozent. Auch die Analysten sind zuversichtlich für Rio Tinto. So stufte die Schweizer Großbank UBS Rio Tinto kürzlich von „Sell“ auf „Neutral“ hoch und hob ihr Kursziel von 55,18 Dollar auf 68,32 Dollar an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



