Rio Tinto-Aktie: Starker Druck!

Das liegt daran, weil die Rio Tinto-Aktie jetzt schlicht und einfach als Ex-Dividende gehandelt wird. Die Gruppe hatte in diesem Jahr aufgrund enormer Gewinne besonders hohe Auszahlungen. Jeder, der seine Portfolioanteile zum gestrigen Handelsschluss gehalten und am heutigen Rabatt teilgenommen hat, erhält eine Gutschrift von 352 Britischen Pence (419,63 €) pro Rio Tinto-Aktie, die am 21. April in Kraft tritt.