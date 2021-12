Rio Tinto-Aktie: Sensationelle Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Am Dienstagabend gab Rio Tinto bekannt, dass es das Rincon-Lithiumprojekt in Argentinien von Rincon Mining für 825 Millionen Dollar (732 Millionen Euro) von Sentient Equity Partners übernehmen wird. Rincon ist ein großes Lithium-Sole-Projekt des Lithium-Dreiecks in der Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens. Das Projekt wird einen der niedrigsten Kohlenstoff-Fußabdrücke in der Branche haben und ebenso dazu beitragen, dass Rio Tinto die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung