Rio Tinto-Aktie: Nutznießer des Krieges?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Unbeeindruckt von der angespannten Lage an den Märkten scheint die Aktie von Rio Tinto ihre Hausse fortzusetzen. Der Krieg in der Ukraine könnte dem Unternehmen durchaus in die Karten spielen. Bei einem möglichen Verzicht auf Rohstoffe aus Russland könnte Rio Tinto als Lückenfüller fungieren. Die Aktie ist solide in das laufende Jahr gestartet. Im Januar stieg der Wert eines Anteilscheins um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung