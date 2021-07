Rio Tinto-Aktie: Legt inmitten des Booms der Minenaktien zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto ist der IBD Stock of the Day. Die Aktien des britisch-australischen Bergbaugiganten befinden sich in einer Tassenbasis, inmitten einer breiteren Erholung für Bergbauaktien.

Das Setup für das Unternehmen, das Materialien wie Eisenerz, Kupfer und Aluminium abbaut, kommt, da sich die Rohstoffnachfrage mit der breiteren Wirtschaft erholt, auch wenn die Umweltbedenken für die Industrie wachsen. Andere Bergbauaktien sind ebenfalls gestiegen oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung