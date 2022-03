Rio Tinto-Aktie: Die Kurse explodieren weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

In der vergangenen Woche begeisterte Rio Tinto die eigenen Anleger mit den jüngsten Zahlen zum Unternehmen. 2021 konnte der zweithöchste Gewinn in der Geschichte des australischen Bergbauunternehmens erzielt werden, was zum Nachteil der Aktionäre nicht sein soll. Die können sich darauf freuen, am Überschuss in Höhe von 21,4 Milliarden US-Dollar angemessen beteiligt zu werden.

Geplant ist das in Form einer rasant ansteigenden



