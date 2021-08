Rio Tinto-Aktie: Kein Grund zur Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie, welche sich seit über einem halben Jahr in einem ansehnlichen Aufwärtstrend befindet, musste kürzlich signifikante Kursrücksetzer verkraften. Am Donnerstag verlor der Titel um rund acht Prozent an Wert, heute setzten sich die roten Vorzeichen mit einem Minus von 2,4 Prozent im frühen Handel fort.

Grund zur Sorge ist das bisher noch nicht, denn die Kursabschläge sind vornehmlich darauf zurückzuführen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung