Rio Tinto-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie ist Mitte August wieder stärker unter Druck geraten. Den Stein ins Rollen brachte dabei die Dividendenzahlung. Am 12. August wurde der entsprechende Abschlag im Aktienkurs verbucht, woraufhin eine große Kurslücke (Gap down) zwischen 6.061 britischen Pence (GBX) und 5.710 GBX entstand. Sie konnte bislang nicht ansatzweise geschlossen werden. Stattdessen setzte die Aktie auch in der Folge ihre Abwärtsfahrt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung