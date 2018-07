Rio Tinto Aktie: Immer noch stark – Ein Kaufsignal

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto ist am Montag zwar mit einem kleinen Rücksetzer um gut 1 % bestraft worden. Dennoch habe der Wert nach Meinung von Chartanalysten die Möglichkeit, in den kommenden Wochen einen neuen starken Durchmarsch nach oben zu schaffen. Denn die Aktie befindet sich in einem erneuten Aufwärtstrend. Dabei waren die Hürden bei 50 Euro nach oben durchkreuzt worden. Dies gilt als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.