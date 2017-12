Rio Tinto Aktie: Beeindruckende Zahlen für das 1. Halbjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto präsentierte beeindruckende Zahlen für das 1. Halbjahr. Die Rallye an den Rohstoffmärkten sorgte für einen Umsatzanstieg von 24,6% auf 19,3 Mrd $. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigten Wirkung. Die Produktionskosten gingen zurück, während der Rohstoffgewinn in Tonnen zunahm. Das operative Ergebnis kletterte um das 2,5-fache auf 6,2 Mrd $. Trotz einer deutlich höheren Steuerquote konnte der Gewinn auf 3,3 Mrd $ verdoppelt werden. Überraschend positiv entwickelte sich der Cashflow, der um 95% auf 6,3 Mrd $ sprang.

Die Nettoverschuldung konnte abgebaut werden

Als Folge der guten Geschäftsentwicklung steigerte Rio Tinto die Dividende für das 1. Halbjahr um 144% auf 1,1 $ pro Aktie. Darüber hinaus erhöhte der Konzern das Aktienrückkaufprogramm um eine weitere Mrd $. Insgesamt schüttet Rio Tinto damit innerhalb des 1. Halbjahres 3 Mrd $ an die Aktionäre aus. Die Nettoverschuldung konnte dennoch um 21% auf 7,6 Mrd $ abgebaut werden.

Der starke Anstieg der Eisenerzpreise Ende 2016 spielte Rio Tinto im 1. Halbjahr in die Karten. Zu Beginn des Jahres verlor das Industriemetall jedoch rund 30% seines Wertes. Dieser starke Abstieg wird sich aufgrund der marktüblichen Vertragsbedingungen erst in der 2. Jahreshälfte auswirken. Rio Tinto erwirtschaftet rund die Hälfte des Konzernumsatzes mit der Eisenerzproduktion und ist dementsprechend abhängig von der Preisentwicklung.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.