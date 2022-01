Rio Tinto-Aktie: Anleger müssen sich auf eine Gegenbewegung einstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie befindet sich seit Mitte November in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Während es an den Märkten zu starken Korrekturen kam, konnte die Aktie des australischen Goldförderunternehmens deutlich zulegen. Hintergrund ist, dass in unsicheren und volatilen Zeiten Gold als sicherer Hafen wieder an Attraktivität gewinnt und von Anlegern stärker nachgefragt wird. Steigende Goldpreise sorgen für gewöhnlich auch bei den Produzenten für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



