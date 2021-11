Rio Tinto-Aktie: Die Aktionäre sind nicht überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Vor ein paar Tagen kündigte Rio Tinto an, sich am slowakischen Unternehmen InoBat zu beteiligen. Jenes forscht derzeit an Batteriezellen, welche mithilfe von Künstlicher Intelligenz und weiteren Technologien individuell für Kunden maßgeschneidert werden sollen. Perspektivisch sollen damit unter anderem Autobauer sowie die Raum- und Luftfahrt bedient werden, wie „electrive.net“ berichtet.

Derzeit befindet sich das Ganze noch in einer sehr frühen Phase.



