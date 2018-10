Rinus Roelofs - Kunst über Mathematik / Eine Sonderausstellung im Museum Escher im Palast (FOTO)

Köln (ots) -Bis zum 9. Dezember 2018 präsentiert das Museum Escher im Palastin Den Haag eine Reihe von außergewöhnlichen Skulpturen desniederländischen Mathematikers und bildenden Künstlers Rinus Roelofs(Hengelo, 1954).Der Ausgangspunkt für die Arbeit von Roelofs ist seine Faszinationfür Mathematik. Genauer gesagt: seine Faszination für mathematischeStrukturen. Mathematische Strukturen können überall um uns gefundenwerden. Wir können sie überall in unserem täglichen Leben sehen. DieVerwendung dieser Strukturen als visuelle Dekoration ist so üblich,dass wir dies nicht einmal als Mathematik sehen. Aber das Studium derEigenschaften dieser Strukturen und insbesondere die Beziehungzwischen den verschiedenen Strukturen kann Fragen aufwerfen. Fragen,die den Beginn von interessanten künstlerischen Erkundungendarstellen können.Solche künstlerischen Erkundungen führen Roelofs zu faszinierendenEntwürfen für Skulpturen, die dann in allen möglichen Materialien wiePapier, Holz, Metall, Acryl usw. hergestellt werden können. Allesbeginnt mit Erstaunen, in dem Versuch zu verstehen, was man sieht.Dieses Erstaunen führt oft zu neuen Ideen, neuen Designs. Da Roelofsden Computer als sein Skizzenbuch verwendet, werden diese Ideenzuerst als Bild auf dem Bildschirm Realität. Von dort kann erentscheiden, was der nächste Schritt zur physischen Umsetzung seinsoll. Ein 2D-Bild, eine Animation oder ein physikalisches 3D-Modell,das mit CNC-Fräsen, Laserschneiden oder einem 3D-Drucker erstelltwurde. Es können heutzutage ebenso viele Techniken, wie auchMaterialien verwendet werden. Aber alles beginnt mit seinerFaszination für mathematische Strukturen, eine Faszination, die RinusRoelofs mit M.C. Escher teilt.Das Museum Escher im Palast bildet, als ehemaliger Winterpalastder Königin-Mutter Emma, einen würdigen Rahmen für die umfassendeDauerausstellung Eschers. Die Sonderausstellung "Rinus Roelofs"ergänzt die umfangreiche Werkschau von 150 einflussreichen, kreativenWerken des Grafik-Künstlers M.C. Escher.Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) war ein niederländischerKünstler, der insbesondere durch seine Darstellung unmöglicherFiguren bekannt wurde. Er schuf vor allem grafische Arbeiten und warMeister der Holzschnitt-, der Holzstich- und der Lithografie-Technik.Nebst Bewunderung stößt der Zuschauer zugleich auch auf Verwunderung,denn mit seinen befremdlichen Vorstellungen fasziniert Escher miteinem Spiel von optischer Täuschung und Perspektive.Mehr Informationen unter www.escherimpalast.comPressekontakt:Niederländisches Bürofür Tourismus & ConventionNatalie PoloczekPresse/PRwww.holland.com/de/presse.htmOriginal-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell