Ringo Starr: John Lennon schreit mich in meinen Träumen an

Hamburg (ots) - Ringo Starr, der ehemalige Schlagzeuger derBeatles, wird noch heute von John Lennon in seinen Träumenheimgesucht. "John schreit mich da immer an", sagt Starr im Gesprächmit der Wochenzeitung DIE ZEIT. Als Starr bei Aufnahmen für seinneues Album ein altes Demo-Tape hörte, auf dem der 1980 ermordeteJohn Lennon zu hören war, sei er von seinen Gefühlen überwältigtworden: "ich habe tatsächlich geweint, als ich der Kassette mit JohnsDemoaufnahmen lauschte und hörte, wie John mich da erwähnt". Außerdemberichtet Starr, dass er in der Anfangszeit der Beatles, als die Bandrund um die Hamburger Reeperbahn auftrat, mitgebrachte Schuheverkaufen musste, um zu überleben. "Auf spitze englische Schuhe warenalle auf St. Pauli scharf. Ich verkaufte sie für 40 Mark pro Paar",so Starr. Er zeigt sich im Gespräch mit der ZEIT auch davonüberzeugt, dass zu viel Theorie dem musikalischen Talent schade: "Ichsage den Kids, die jetzt anfangen, dass sie nicht zu vieleUnterrichtsstunden nehmen sollten, sondern einfach spielen sollen."