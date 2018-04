Ringier wird immer digitaler und steigert Betriebsgewinn im Jahr 2017 erneut

Zürich (awp) - Die Mediengruppe Ringier ist im letzten Geschäftsjahr in ihren digitalen Aktivitäten weiter rentabel gewachsen. Im angestammten publizistischen Geschäft setzte sich dagegen der Krebsgang ungebremst fort.

Der Umsatz der Gruppe verminderte sich im Gesamtjahr um 4,4 Prozent auf 1,0 Milliarden Franken, wie Ringier am Mittwoch mitteilt. Schuld am Rückgang sind der schwächelnde Print-Lesermarkt sowie insbesondere der klassische Werbemarkt. So gingen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten