Ringier beteiligt sich am digitalen Health Startup Baze

Zürich (awp) - Ringier Digital Ventures beteiligt sich zusammen mit Sanner Ventures und Business Angels am Startup Baze. Die Beteiligung der Tochter des Verlagshauses Ringier erfolge im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde von Baze, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zum finanziellen Umfang des Engagements wurden keine Angaben gemacht. Der Markteintritt in der Schweiz ist für das vierte Quartal 2018 geplant.

Das in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten