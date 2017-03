Ring on Fire! #ranBoxen zeigt WM-Kampf Tyron Zeuge vs. Isaac Ekpo am Samstag, 25. März 2017, ab 22:50 Uhr live in SAT.1

Unterföhring (ots) - "Tyron ist der letzte Mohikaner. Er steht inder Pflicht, den Kampf für sich zu entscheiden", sagt Promoter KalleSauerland - und erhöht damit den Druck auf den aktuell einzigendeutschen Box-Weltmeister. Tyron Zeuge (24) verteidigt am Samstag,25. März 2017, erstmals seinen WBA-Gürtel im Super-Mittelgewicht.Sein Gegner: die nigerianische "K.o.-Granate" Isaac Ekpo (34).#ranBoxen zeigt das Weltmeisterschaftsduell live in SAT.1 und aufwww.ran.de. Moderator Matthias Killing, Experte Axel Schulz,Kommentator Tobias Drews und Ringreporterin Andrea Kaiser berichtenab 22:50 Uhr aus der MBS Arena Potsdam.Prominente Unterstützung: Pietro Lombardi hat für den Walk-In vonTyron Zeuge das Lied "Glaub an Deinen Traum" geschrieben. Er läuftmit dem Champion in den Ring und präsentiert gemeinsam mit MC Bilalden neuen Song.Außerdem bei #ranBoxen: Kickbox-Weltmeister Michael Smolik (25)tritt gegen den spanischen Europameister David Trallero (32) an.Smolik ist neben seiner sportlichen Karriere als gelernter Polizistauch im SAT.1-Erfolgsformat "Die Ruhrpottwache" im Einsatz.Den kompletten Kampfabend inklusive aller Vorkämpfe gibt es ab18:55 Uhr live auf ranFIGHTING.de.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR· Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-7296 Email:Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell