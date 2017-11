Unterföhring (ots) - Premiere für die "ran FIGHTING Gala": Das neueKampfsport-Event präsentiert am Samstag, 18. November 2017, zum ersten Mal einenhochkarätigen Kampfabend. Auf dem Programm im Castello in Düsseldorf stehen dieWeltmeisterschaftskämpfe der Kickbox-Champions Marie Lang (30) und MichaelSmolik (26). SAT.1 überträgt die erste "ran FIGHTING Gala" live ab 22:55 Uhr.Weltmeisterin Marie Lang steigt für ihre Titelverteidigung gegen die KanadierinJessica Gladstone (34) in den Ring. K.o.-Spezialist Smolik muss seineSchwergewichtskrone gegen den sieben Zentimeter größeren und 20 Kilogrammschwereren Engländer Daniel Sam (36) verteidigen - keine leichte Aufgabe für denSAT.1-Star aus der "Ruhrpottwache". Der gesamte Kampfabend wird bereits ab 18:55Uhr auf ranFIGHTING.de übertragen.Premiere vor der Premiere: Das Wiegen für die beiden Hauptkämpfe findet zumersten Mal live und exklusiv am Freitagmorgen, 17. November 2017, im"SAT.1-Frühstücksfernsehen" statt.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR · Factual &Sports Tel.: +49 [89] 9507-7296 Email: Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell