Köln (ots) - Jetzt bitten Tim Mälzer und Tim Raue in neuen Rollenzum kulinarischen Kampf um Ruhm und Ehre: Denn in der neuenVOX-Kochshow "Ready to beef" (ab 15.11. freitags um 20:15 Uhr)steigen in jeder Folge nicht die beiden, sondern zwei renommierteKüchenchefs mit ihren Crews aus unterschiedlichen RegionenDeutschlands und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien in den Ring.Tim Mälzer, der als Gastgeber und Moderator durch die schnellenKochfights führt, freut sich auf die neue Herausforderung für dieGrößen der deutschsprachigen Kochzunft: "Hier messen sich die bestenKöche Deutschlands, die nicht von irgendwem bewertet werden, sondernvon Tim Raue - also einem Kollegen, der weiß, worauf es beim Kochenankommt." Mit dabei sind unter anderem die bekannten SpitzenköcheMario Lohninger, The Duc Ngo, Holger Bodendorf, Max Stiegl und TohruNakamura mit ihren Küchenteams.Statt wie sonst für neue Gerichte in ihren eigenen Restaurants mitMaß und Muße die Zutaten tagelang auszuwählen und sorgsamabzuschmecken, stehen die Profiköche bei "Ready to beef" allerdingsgewaltig unter Strom, um trotzdem einen perfekt zubereiten undexzellent angerichteten Teller auf Sterneküchenniveau abzuliefern. Indrei zehn- bis 20-minütigen furiosen Kochrunden werden den Teamsjeweils zu Beginn ein bis zwei gänzlich unerwartete Produktevorgegeben, die sie anschließend in ihrem Gericht als Hauptzutatverarbeiten müssen. Beim Kochen sind sie umringt von fieberndenFood-Fans, die den Ort des Geschehens in einen Hexenkesselverwandeln."Als 'Ready to beef'-Juror werde ich besonders auf einzigartigeKreationen achten, die stilistisch den jeweiligen Teams entsprechen.Zudem ist mir das Aromenspiel sehr wichtig, es muss mir Spaßmachen!", verrät Juror und Sternekoch Tim Raue, in dessen Macht esganz alleine liegt, das bessere Gericht auszuwählen und den Gewinnerjeder Runde zu küren. Drei Runden, zwei Küchenteams - doch es kannnur einen Sieger geben!Die TV-Preview zur ersten "Ready to beef"-Folge finden Sie im VOXNewsroom.Das sind die Duelle bei "Ready to beef":Mario Lohninger vs. Max Strohe: Kreative Bauchküche gegenkulinarischen PurismusTristan Brandt vs. The Duc Ngo: Französisches Fine Dine gegen AsiaHaute CuisineHolger Bodendorf vs. Max Stiegl: Der kulinarische Nord-Süd-GipfelRino Frattesi vs. Nathalie Dienstbach: Das Nationen-DuellMaximilian Lorenz vs. Jens Jakob: Alter Hase vs. YoungsterMartin Müller vs. Tohru Nakamura: Berliner Schnauze gegenjapanische HöflichkeitSepp Schellhorn vs. Christoph Kunz: Hausmannskost auf höchstemNiveau vs. Raffiniertes Fine DineViktoria Fuchs vs. Alexander Wulf: Wildküche mit asiatischenEinflüssen vs. Russische HeimatkücheVOX zeigt die 1. Staffel "Ready to beef" ab dem 15. Novemberfreitags um 20:15 Uhr. Produziert wird die neue Kochshow mitGastgeber Tim Mälzer und Juror Tim Raue von Endemol Shine Germany imAuftrag von VOX.Und schon jetzt ist klar: "Ready to beef" bekommt eine 2. Staffel.Im Dezember beginnen die Dreharbeiten und neue Köche und ihreKochteams messen sich mit der Konkurrenz im Studio. Tickets gibt esunter https://tickets.endemolshine.de/shows/361-ready-to-beef/.