Rineke Dijkstra Hasselbladpreisträgerin 2017

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Hasselblad-Stiftung freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass2017 die niederländische Künstlerin Rineke Dijkstra den mit einerMillion Schwedische Kronen (ca. 100.000 Euro) dotiertenInternationalen Preis für Fotografie der Hasselblad-Stiftung erhält.Die Preisverleihung findet am 9. Oktober 2017 in Göteborg statt. Am10. Oktober gibt es ein Symposium zu Ehren von Rineke Dijkstra, indessen Anschluss eine Werkschau der Künstlerin im Hasselblad Centergezeigt und das Buch Rineke Dijkstra - Hasselblad Award 2017ver-öffentlicht wird.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8055951-rineke-dijkstra-hasselblad-award-winner/Die Stiftung begründet die Wahl von Rineke Dijkstra zurHasselblad-preisträgerin 2017 folgendermaßen:"Rineke Dijkstra zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischenKünstlern im Bereich der Porträtfotografie. Ihre großformatigenAufnahmen kreisen um das Thema Identität und zeigen die porträtiertenPersonen häufig in Phasen des Übergangs oder Augenblicken derVerletzlichkeit. Ihre Fotoserien lassen an die visuelle Präzision derniederländischen Porträtmalerei des 17. Jahrhunderts denken. DerKünstlerin gelingen intime Darstellungen ihrer Modelle, die aucheinen Einblick in deren Lebensbedingungen geben. In jüngster Zeitverwendet Rineke Dijkstra bei der Erforschung des Porträtthemas auchVideo. Der feste Kamerastandpunkt in ihren filmischen Arbeiten bringtAufnahmen hervor, die wie bewegte Fotografien erscheinen und unserVerständnis von der fließenden Grenze zwischen bewegtem undunbewegtem Bild verändern."Die Jury, die für den Vorstand der Hasselblad-Stiftung diePreisträgerin ausgewählt hat, bestand in diesem Jahr aus:Duncan Forbes, VorsitzenderKurator und Autor mit Sitz in London und Los Angeles undGastforscher amInstitute for Modern and Contemporary Culture, University ofWestminster, LondonJennifer BlessingKuratorin für Fotografie am Solomon R. Guggenheim Museum, New YorkSimon NjamiKurator und Autor, ParisEsther RuelfsLeiterin der Sammlung Fotografie und neue Medien am Museum fürKunst undGewerbe, HamburgMark SealyKurator und Leiter von Autograph ABP, London"Rineke Dijkstras Fotografien und Filme zeugen auf meisterhafteWeise von der Komplexität eines Porträtbildes: seine Verkörperung inder Zeit und seine Fähigkeit, Geschichte sichtbar zu machen, dasUnvorhersehbare im Wechsel-spiel zwischen Modell, Fotograf undBetrachter und nicht zuletzt das Vermögen der Fotografie, das Selbstzu entlarven. In einer Zeit, in der das Porträtbild in einer Ökonomieaus Narzissmus und fraktalem Ruhm in Auflösung begriffen ist,erin-nert uns Rineke Dijkstra an das öffentliche Potenzial desfotografischen Port-räts", bemerkt Duncan Forbes, der Juryvorsitzendedes Hasselbladpreises 2017."Rineke Dijkstra verfügt über ein eindrucksvolles künstlerischesWerk, das ausschließlich auf Porträtkunst ausgerichtet ist. Ihrenahen Studien von jungen Menschen an der Schwelle zum Erwachsenseinsind faszinierend. Wir sind außerdem stolz darauf, dass RinekeDijkstra die erste niederländische Preisträgerin desHasselbladpreises ist", sagt Christina Backman, Geschäftsführerin derHasselblad-Stiftung.Jenny BlixtPublic Relations Officerjb@hasselbladfoundation.se+46(0)31-778 21 54+46(0)708-93 07 12Hasselblad FoundationEkmansgatan 8SE-412 56 Göteborghasselbladfoundation.se (http://hasselbladfoundation.se)(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/475615/Rineke_Dijkstra.jpgVideo:https://www.multivu.com/players/uk/8055951-rineke-dijkstra-hasselblad-award-winner/Original-Content von: Hasselblad Foundation, übermittelt durch news aktuell