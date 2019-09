Die Rindermarkthalle feiert ihren fünften Geburtstag (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 17. September 2014, also vor genau fünf Jahren, wurde dieneue Rindermarkthalle auf St. Pauli nach umfangreichen Umbau- undSanierungsarbeiten feierlich eröffnet. Seitdem ist die Halle mit ihremvielfältigen Angebot ein architektonisches und kulinarisches Highlight desStadtteils.Aufgrund der seit den 70er Jahren stark genutzten Flächen warenumfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen zur Ertüchtigung des Daches und derFassade erforderlich. Die Sprinkenhof GmbH hat in enger Abstimmung mitdem Denkmalschutz mit einem Investitionsaufwand in Höhe von fast EUR 11Mio. in Anlehnung an die ursprüngliche Erbauung aufwändig wiederhergerichtet. Darüber hinaus hat auch die EDEKA Gruppe erheblicheInvestitionen in den mieterseitigen Innenausbau investiert, um die Hallezu einem im Stadtteil verorteten attraktiven Standort zu machen.Die ursprünglichen Fassaden wurden wieder freigelegt und aufwändigsaniert. Das Dach der ehemals größten freitragenden Stahlbauhalle Europasist wieder instand gesetzt worden. In Gestalt und Aufteilung wurden dieseMaßnahmen in Anlehnung an das ursprüngliche Erscheinungsbild dergeschichtsträchtigen Halle geplant und durchgeführt.Neben verschiedenen Einzelhändlern befindet sich im Erdgeschoss einegroße Markthalle mit rund 20 festen Ständen. Wie ein überdachterWochenmarkt bildet sie das Herzstück der Halle. Das Obergeschoss istExistenzgründern und sozialen Unternehmen in kleinteiligen Büroflächensowie Ärzten und sportlichen Angeboten vorbehalten. Darüber hinaus findenStadtteil-Initiativen, Vereine und Künstler Raum. Im Zwischengeschossbefindet sich ein Parkdeck mit rund 400 Parkmöglichkeiten, weitereStellplätze befinden sich im Außenbereich. Ein Vorplatz mitFahrradstation und diverse Grünflächen bieten Platz für Märkte, Basareund Stadtteilfeste.Als bundesweit wegweisendes Nahversorgungszentrum wurde derRindermarkthalle im Jahr 2015 der Innovationspreis in der Kategorie"Stadt" vom German Council of Shopping Centers (GCSC) verliehen.Die Rindermarkthalle hat sich seit ihrer Eröffnung vor fünf Jahren zueinem kulinarischen Hot-Spot Hamburgs entwickelt. Am 27. und 28.September 2019 feiert sie den fünften Geburtstag mit einem Erntefest.Mehr Informationen dazu finden Sie hier:www.rindermarkthalle-stpauli.de/event/erntefest/Weitere Informationen über Sprinkenhof:Als zentrale gewerbliche Immobiliengesellschaft der Freien und HansestadtHamburg gibt Sprinkenhof der Stadt durch die Neubau- undSanierungsprojekte ein Gesicht und baut als In-vestor undRealisierungsträger für die Zukunft Hamburgs. Sprinkenhof sichertHamburgs Werte durch nachhaltiges Immobilienmanagement und garantiert dieprofessionelle Anmietung für den städtischen Flächenbedarf. www.sprinkenhof.dePressekontakt:Für Rückfragen der Redaktionen:Sprinkenhof GmbHLars VietenFon: 040 33954-325E-Mail: Lars.Vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuell