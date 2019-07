"Rigoletto" im Eiltempo: neue Folge der ZDFkultur-Reihe "Oper für Ungeduldige" mit Moritz Eggert (FOTO)

Mainz (ots) -Hofnarr Rigoletto ist ein stets schlecht gelaunter, kleinwüchsigerMensch, der eigentlich ein Herz aus Gold hat, aber in allerleiIntrigen verstrickt ist. Unwissend wird er zum Mittäter bei derEntführung seiner eigenen Tochter - und eine tragische Handlung nimmtihren Lauf. In der neuesten Folge der ZDFkultur-Reihe "Oper fürUngeduldige" erklärt Moritz Eggert, warum kleinwüchsige Helden dasPublikum schon lange vor "Game of Thrones" fasziniert haben undVerdis "Rigoletto" bis heute ein Dauerbrenner ist. Die Folge ist absofort unter zdfkultur.de abrufbar.Zwischen Comedy und klassischem Opernführer: In derZDFkultur-Webvideoreihe "Oper für Ungeduldige" erzählt Pianist undKomponist Moritz Eggert jede Woche eine ganze Oper imSchnelldurchlauf. Kurzweilig, pointiert und in rasantem Sprechtempoerläutert er in wenigen Minuten, was es mit den Verstrickungen in"Rigoletto", "Turandot" oder der "Zauberflöte" auf sich hat. MoritzEggert stammt aus Heidelberg. Er studierte Klavier und Komposition inFrankfurt am Main, ist Blogger, Festivalgründer sowie Professor fürKomposition. 1988 vollendete er seine erste Oper, seitdem sind vieleweitere entstanden.Die Reihe "Oper für Ungeduldige" ist Teil des neuen digitalenKulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhaltezugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und istselbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathekbündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen - mitneuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.In voller Länge zu sehen ist Verdis "Rigoletto" am Sonntag, 21.Juli 2019, um 22.15 Uhr im ZDF. Gezeigt wird Philipp StölzlsInszenierung von der spektakulären Seebühne Bregenz mit VladimirStoyanov als Rigoletto, Stephen Costello als Herzog von Mantua undMélissa Petit als Rigolettos Tochter Gilda. Es spielen die WienerSymphoniker unter der Leitung von Daniele Squeo.Ansprechpartnerinnen: Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de, BrittaSchröder, schroeder.b@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfkultur/"Oper für Ungeduldige" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/kultur/oper-fuer-ungeduldigeZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell