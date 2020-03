Rightmove: Wie jetzt?

An der Heimatbörse London notiert Rightmove per 23.03.2020, 20:09 Uhr bei 400.53 GBP. Rightmove zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Rightmove investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,71 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rightmove-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 584,24 GBP. Der letzte Schlusskurs (420,9 GBP) weicht somit -27,96 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (634,05 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-33,62 Prozent Abweichung). Die Rightmove-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Rightmove-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Rightmove wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 7 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 5 Hold, 3 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Rightmove liegt im Mittel wiederum bei 578 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 420,9 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 37,32 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Rightmove insgesamt die Einschätzung "Hold".