Die Right Start Initiative von JOHNSON'S® Baby will die Geburt von 91 Millionen unregistrierter Babys in der MEA-Region beurkunden

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der 8. Oktober ist als Internationaler Tag derGeburtenregistrierung anerkanntJOHNSON'S® Baby[1] arbeitet mit Save the Children zusammen, um TheRight Start Initiative zu starten, ein Programm, das darauf abzielt,Geburtsregistrierungen von über 91 Millionen Babys im Nahen Osten undin Afrika voranzutreiben.Heute haben 230 Millionen Babys in der ganzen Welt und 91Millionen Babys in der Region keine Geburtsurkunden, was einen Mangelan Menschenrechten sowie Bedürftigkeit und Schutzlosigkeit zur Folgehat. Neben den unmittelbaren Problemen, die dadurch verursachtwerden, kann diese fehlende Identität auch zu Vertreibung,Staatenlosigkeit und zur Unfähigkeit führen, nachzuweisen, dass einKind nach dem Gesetz minderjährig ist.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/754732/JOHNSONS_Baby_Arabia.jpg )Die Right Start Initiative wurde diesen Monat in Äthiopien und imLibanon gestartet, wo die Regierungen aktiv versuchen, so vielebetroffene Babys wie möglich zu registrieren.Gemeinsam mit der internationalen Hilfsorganisation Save theChildren ist JOHNSON'S® Baby entschlossen, diesen Babys den richtigenStart ins Leben zu ermöglichen, indem sie unsichtbare Kinder sichtbarmachen und den Lauf ihres Lebens verändern. Das Dreijahresprogrammlegt den Fokus darauf, durch eine Reihe von Schulungen und WorkshopsKapazitäten unter den Mitarbeitern in wichtigenRegierungsinstitutionen aufzubauen, und Geburtenregistrierungen inbeiden Ländern voranzutreiben."Wir von JOHNSON'S® Baby kümmern uns um die Entwicklung von Babysund haben es zu unserer Aufgabe gemacht, ihnen dabei zu helfen, gutaufwachsen zu können. Mit der Right Start Initiative möchten wir dasBewusstsein für dieses unbeachtete Problem stärken und sicherstellen,dass mehr Babys die Betreuung und den Schutz erhalten, den sie vonAnfang an verdienen", erklärte Makis Kosmatos, Area ManagingDirector, Afrika, Nahost und Türkei, Johnson & Johnson."Wir fühlen uns geehrt, mit der Initiative Save the Childrenzusammenzuarbeiten, die unermüdlich daran arbeitet, das Leben vonKleinkindern in der ganzen Region positiv zu verändern."Die Einführung von Registrierungsprogrammen im LibanonIm Libanon, wo viele unregistrierte Babys aus syrischenFlüchtlingsfamilien stammen, bestehen Geburtenregistrierungsprogrammein einer Reihe von großen inoffiziellen Flüchtlingscamps nicht mehr.JOHNSON'S® Baby und Save the Children werden ein Programm einführen,das Familien unterstützt, die eine Geburt registrieren müssen, damitihre Babys eine Geburtsurkunde erhalten und damit eine ganze Welt vonMöglichkeiten.Bis zu 83 Prozent der syrischen Kinder, die in Flüchtlingsfamilienim Libanon geboren wurden, sind gegenwärtig nicht imAusländerregister eingetragen[2]. Mit dem richtigen Start ins Lebenkönnen sich Kleinkinder auf eine vielversprechende Zukunft freuen,mit besseren Aussichten und mehr Schutz. Neben der Steigerung desBewusstseins für das Problem bietet The Right Start Initiative eineBeratung für betroffene Familien durch individuelleFallmanagement-Aktivitäten, die sie während desGeburtsregistrierungsprozesses begleiten.Mobilisierung von Gemeinden in ÄthiopienDie Situation in Äthiopien stellt sich anders dar.Registrierungsverfahren existieren hier zwar, aber die Zugänglichkeitbleibt für die 82 Prozent der Familien, die in extrem abgelegenenOrten leben, größtenteils unmöglich[2]. Mit der Unterstützung vonJOHNSON'S® Baby wird Save the Children zudem dieRegistrierungsprogramme in die Guraghe-Zone ausweiten, um mehrbetroffene Familien zu erreichen. Äthopien beherbergt gegenwärtig diezweitgrößte Anzahl an Flüchtlingen weltweit, davon ca. 58 ProzentKinder.Die Regierung hat vor Kurzem eine Richtlinie zur Registrierung vonäthiopischen Kindern verabschiedet, allerdings sindGeburtenregistrierungen weiterhin niedrig und machen nur fünf Prozentvon bei der Geburt registrierten Kindern aus. Die Mobilisierung vonFamilien ist entscheidend für ihre Sicherheit, da nicht registrierteKinder dem Risiko von Kinderehen, Kinderarbeit, Kinderhandel und alsErwachsene Festnahmen ausgesetzt sind, wenn sie ihr Alter und ihreIdentität nicht belegen können."Die Geburtsregistrierung ist nach der UN-Kinderrechtskonventiondas Recht aller Kinder. Wir sind dankbar, dass JOHNSON'S® Baby unsereBedenken über die langfristigen negativen Konsequenzen teilt, denenKinder ohne eine gesetzliche Identität ausgesetzt sind", erklärteAllison Zelkowitz, Lebanon Country Office Director, Save theChildren."Wir sind stolz, mit JOHNSON'S® Baby im Rahmen der The Right StartInitiative zusammenzuarbeiten, um wesentliche Hilfe, Schulungen undweitere Programmunterstützung anzubieten, damit mehr Eltern ihreBabys bei der Geburt sowohl in Äthiopien als auch im Libanonregistrieren", fügte sie hinzu.Um das Bewusstsein für die Sache zu stärken und die Aktion zufördern, wurde der 8. Oktober als offizieller Internationaler Tag derGeburtenregistrierungen festgelegt.Spende von Babypflege-Produkten im Wert von einer Million DollarZusätzlich zu den Registrierungsbemühungen hat JOHNSON'S® Babyauch Spenden in Höhe von einer Million Dollar für Babypflegeproduktean bedürftigen Familien in der gesamten MENA-Region versprochen. 