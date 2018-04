Rifaximin-alpha reduziert Sepsisinzidenz und Gesamtaufnahmen von Patienten, die auf eine Spenderleber warten,[i] sowie Krankenhauseinweisungen

Amsterdam (ots/PRNewswire) -- Rifaximin bewirkt nennenswerte Reduktion der Gesamtaufnahmen(p=0,01) bei Patienten auf der Warteliste- Verweildauer im Krankenhaus sinkt bei Rifaximin-Behandlungsgruppevon 14,4 auf 8,7 TageNorgine B.V. hat heute neue Daten aus einer retrospektiven Studiein GB veröffentlicht. Diese zeigen einen verbessertenBehandlungserfolg bei Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose,die auf eine Spenderleber warten und mit Rifaximin-? gegen dasWiederauftreten einer offenen hepatischen Enzephalopathie behandeltwerden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )Diese neuen unabhängigen Daten wurden im Rahmen des InternationalLiver Congress präsentiert.Die Studie wird von Dr. Debbie Shawcross, klinischeWissenschaftlerin und ehrenamtliche beratende Hepatologin amInstitute of Liver Studies and Transplantation (King's CollegeLondon, GB) geleitet. Sie zeigt, dass Rifaximin eine nennenswerteReduktion der Gesamtaufnahmen (p=0,01) bei Patienten auf derWarteliste bewirkt (p=0,01). Darüber hinaus zeigen die Daten einenennenswerte Reduktion der Sepsisinzidenz (inklusive spontanbakterieller Peritonitis) (p=0,016), Aufnahmen aufgrund von Aszites(p=0,024), Varizenblutung (p=0,024) und Notwendigkeit einerprioritären Behandlung (p=0,04).Bei der Studie wurden die elektronischen Patientenakten vonPatienten gesichtet, die über einen Zeitraum von 2 Jahren auf derWarteliste für eine Spenderleber standen (1. Januar 2014 bis 31.Januar 2016). Einschlusskriterien waren mindestens zwei erfahreneoffene HE-Episoden oder klinische Enzephalopathie zum Zeitpunkt derTransplantationsuntersuchung.Eine hepatische Enzephalopathie kann nur durch eineTransplantation geheilt werden. Es wird geschätzt, dass inGroßbritannien 76 von 100.000 Menschen an Leberzirrhose leiden [ii].Norgine besitzt derzeit die Vermarktungsrechte fürRifaximin--?(XIFAXAN® 550 mg, Handelsname TARGAXAN® 550 mg in GB undBelgien) in Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland,Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, der RepublikIrland, Schweden und im Vereinigten Königreich.Folgen Sie uns auf @norgineDie vollständige Pressemitteilung finden Sie unterhttp://www.norgine.com/mediai. Debbie Shawcross et al. Rifaximin reduces the incidence ofsepsis and all cause admissions whilst on the liver transplantwaiting list. Posterpräsentation. Abs 5380. The International LiverCongress 2018.ii. Fleming et al. Incidence and prevalence of cirrhosis in theUnited Kingdom, 1992-2001: A general population-based study. Journalof Hepatology 49 (2008) 732-738Pressekontakt:+44(0)1895-826237Original-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell