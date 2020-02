Riexinger wünscht sich Merz als CDU-Vorsitzenden

Düsseldorf (ots) - Linken-Parteichef Bernd Riexinger hofft auf Friedrich Merzals künftigen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten. "Wahltaktisch wäre es amgünstigsten, wenn Friedrich Merz das Rennen macht", sagte Riexinger derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Merz wäre der klarste Gegnerunserer Politik. Er hat ein ganz klares, neoliberales Profil und will die AfDmit einem Rechtsschwenk bremsen." Beide Ideen hätten sich aber schon alsschlecht erwiesen. "Die neoliberale Wirtschaftsordnung führt zu Armut. Und dieAfD lässt sich mit einem Rechtsruck nicht aufhalten", so Riexinger. Er rechnetzudem mit einer Spaltung innerhalb der CDU. "Mit Merz an der Spitze würde dieCDU riskieren, einen Teil ihres liberalen und wertkonservativen Lagers zuverlieren. Viele dieser Wähler könnten beim nächsten Mal ihr Kreuz bei denGrünen machen", sagte der Linken-Chef. Dass Armin Laschet und Jens Spahn sich zueinem Team zusammengeschlossen haben, kommentierte Riexinger so: "Das Traumanach 15 Jahren Kanzlerin Angela Merkel scheint bei einigen Christdemokraten sotief zu sitzen, dass sie sogar glauben, mit zwei Männern antreten zu können."Das sei "völlig aus der Zeit gefallen". Mindestens die Hälfte des Führungsteamseiner modernen Partei sollte weiblich sein, sagte Riexinger.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4529971OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell