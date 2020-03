Rieter: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Der Rieter-Kurs wird am 20.03.2020, 22:03 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 88.03 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Rieter haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rieter aktuell 5,02. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Rieter bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Rieter gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,37 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 28,03 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Rieter von 88,1 CHF ist mit -33,97 Prozent Entfernung vom GD200 (133,43 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 119,91 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -26,53 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Rieter-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.