Rieter Holding: Die Umsatzprognose erscheint realistisch!

Rieter hat im 1. Halbjahr weniger umgesetzt und netto auch weniger verdient. Das operative Ergebnis (EBIT) ist dagegen um 1,9% auf 16 Mio SFr gestiegen. In allen Sparten und den meisten Ländern Asiens sind die Umsätze gesunken. Besser abgeschnitten haben aber Indien, die Türkei sowie die unbedeutenden Märkte Europa und Afrika. Die Auftragslage hat sich ebenfalls verschlechtert. Der Auftragseingang ging um 3% auf 495,2 Mio SFr zurück. Lediglich in der Sparte After Sales zogen die Bestellungen an.

Seit März spürt Rieter eine Geschäftsbelebung

Trotz der geringen Visibilität geht das Management davon aus, dass sich die Nachfrage in den kommenden Quartalen ähnlich entwickeln wird wie in der ersten Jahreshälfte. Dennoch erwartet Rieter im Gesamtjahr ein leichtes Umsatzwachstum. Das EBIT werde aber geringer ausfallen. 2016 waren es 56,5 Mio SFr. Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Verlagerung der Produktion von Ingolstadt nach Tschechien und der damit verbundenen Neuausrichtung des deutschen Standorts.

Die Höhe der Kosten kann Rieter aber noch nicht beziffern. Unter dem Strich erwarten wir jedenfalls einen deutlich niedrigeren Gewinn. Die Umsatzprognose erscheint realistisch. Denn seit März spürt Rieter eine Geschäftsbelebung. Aus wichtigen Ländern Asiens kommen wieder Aufträge für Spinnmaschinen. Zu berücksichtigen ist zudem die Ende Juni übernommene TextilmaschinenSparte SSM der Schweizer Schweiter Technologies (Umsatz 2016: 86 Mio SFr), mit der die Komponenten-Sparte gestärkt wird.

