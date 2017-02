Rieter Holding: Gute Entwicklung in der Maschinen-Sparte!

Liebe Leser,

die ersten 9 Monate waren von einer uneinheitlichen Dynamik in den einzelnen Regionen und Produktgruppen geprägt. Dennoch ist der Auftragseingang um 22% auf 718,4 Mio SFr gestiegen. Zur Umsatz- und Gewinnentwicklung äußerte sich Rieter aber nicht. Besonders gut liefen die Geschäfte in der Maschinen-Sparte. Rieter erhielt Bestellungen im Wert von 477,6 Mio SFr, was einem Zuwachs von 47% entspricht. In Indien konnten mehrere Großaufträge für die neue Spinnmaschine K42 an Land gezogen werden.

Die Jahresprognose wurde konkretisiert, hat aber enttäuscht

Vorteile dieser Maschine sind ein mehr als 10% niedrigerer Energieverbrauch und äußerst geringe Materialverluste.Auch in China ist eine allmähliche Nachfragebelebung zu beobachten. Dagegen halten sich die Kunden in der Türkei mit Investitionen in neue Maschinen zurück. Dafür brummt in der Türkei das Geschäft mit Ersatzteilen. Entsprechend stieg der Auftragseingang in der Sparte After Sales um 6% auf 103,3 Mio SFr.

Lediglich die Komponenten-Sparte hat schlechter abgeschnitten. Weil sich die Kunden in China und Indien mit der Vergabe von Großaufträgen zurückhielten, schrumpfte der Bestellungseingang um 17% auf 137,5 Mio SFr. Die Jahresprognose wurde konkretisiert, hat aber enttäuscht: ein Umsatz von rund 940 Mio SFr, eine operative Marge von 5 bis 6% und ein Nettogewinn von 33 bis 42 Mio SFr. Im laufenden Jahr wird es weiter aufwärts gehen, wenn die geplanten Kostensenkungen von 15 bis 20 Mio SFr realisiert werden können.

