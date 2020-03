Rieter Holding Aktie: Enttäuschender Ausblick?

Rieter hat in den ersten 9 Monaten Aufträge im Wert von 524,5 Mio SFr erhalten. Das sind 30% weniger als im Jahr zuvor. Der Marktanteil lag aber unverändert bei 30%. Zur Umsatzund Ergebnisentwicklung hat sich der Konzern nicht geäußert. In allen Sparten und nahezu allen Regionen hat sich die Auftragslage verschlechtert. In der Sparte Maschinen ging der Auftragseingang sogar um 41% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung