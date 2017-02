Unterföhring (ots) -"Hello, here is Shawn Mendes. I was just calling to let you knowthat you've made it through to the blind auditions!" - wie bitte???Miran (14, Lübeck) kann es kaum glauben als ihm sein größtes Vorbildhöchstpersönlich per Videochat die Einladung zu den Blind Auditionsvon "The Voice Kids" übermittelt. Am Sonntag, 19. Februar, 20:15 Uhr,in SAT.1 singt der Lübecker auf der Kids-Bühne den Song "Treat YouBetter" - von Shawn Mendes."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell