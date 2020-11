Riesenpumpen aus Hallenser Produktion / KSB erhält Elf-Millionen-Auftrag aus Kolumbien

Frankenthal / Halle (ots) -- KSB liefert sechs Abwasserpumpen für eine Pumpstation in Bogotá- Sie zählen zu den bisher größten und leistungsstärksten Abwasser-Pumpen von KSB- Halle ist im KSB Konzern das Kompetenzzentrum für den Wasser- und Abwassermarkt KSB hat im November den Auftrag zur Lieferung von sechs vertikalen Abwasserpumpen des Typs Sewatec im Wert von elf Millionen Euro erhalten. Es werden die größten und leistungsstärksten Abwasserpumpen sein, die jemals im Werk Halle gefertigt wurden. Sie sind für die im Bau befindliche kolumbianische Pumpstation Canoas in der Hauptstadt Bogotá bestimmt. Die Pumpen werden jeweils eine Höhe von vier Metern, ein Gewicht von 35 Tonnen sowie eine Antriebsleistung von 4,3 Megawatt haben. Sie müssen nach ihrer Inbetriebnahme eine Abwassermenge von 6,5 Kubikmetern pro Sekunde auf eine Höhe von 53 Metern fördern."Die Pumpen gehören im Abwassersegment zu den größten und leistungsstärksten weltweit", so Werksleiter Frank Aschenbach. "Wir begleiten das Projekt des Kunden seit fünf Jahren und haben ihn bei der Planung und Optimierung der Anlage beraten. Unsere breitgefächerte Expertise war bei der Auftragsvergabe sicherlich ein wichtiges Kriterium."KSB ist seit fast 150 Jahren ein international führender Hersteller von Pumpen, Armaturen und Serviceleistungen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.600 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von knapp 2,4 Mrd. EUR.In Halle befindet sich das Kompetenzzentrum des KSB Konzerns für den Wasser- und Abwassermarkt. Dort sind aktuell rund 500 Mitarbeiter beschäftigt.Pressekontakt:Wilfried SauerTel + 49 6233 86-1140Wilfried.sauer@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell