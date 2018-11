Riesenchance: Digitale Plattformen für Land und Forst / Familienbetriebe und f3-Magazin zeichnen TimberTom mit dem f3-Gründerpreis aus

Berlin (ots) - Die Familienbetriebe Land und Forst und dasf3-Magazin haben TimberTom mit dem f3-Gründerpreis ausgezeichnet.TimberTom bringt Waldeigentümer und Kunden zusammen, um den Verkaufvon Brennholz zu optimieren. "Digitale datenbasierte Plattformen sindeine große Chance für den ländlichen Raum. Unternehmen wie TimberTomhelfen dabei, diese Gelegenheit zu ergreifen. Die Land- undForstwirte können so ihre Vertriebswege vereinfachen und gewinnenFreiräume bei der Pflege von Wald und Land", sagte Michael Prinz zuSalm-Salm, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betonte in ihremGrußwort: "Die ländlichen Räume sind angewiesen auf Wirtschaft undWertschöpfung. Und sie bieten Gründern gute Voraussetzungen:Bezahlbaren Wohnraum und Freiräume. Wir wollen gemeinsam daranarbeiten, dass der ländliche Raum zum Kraftzentrum unseres Landeswird. Dafür braucht es Mut und Gründergeist."TimberTom wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen bietetWaldbesitzern eine Plattform, um Geschäfte rund um den Wald zuvereinfachen, auszubauen und zu digitalisieren. Käufer haben dieMöglichkeit, Brennholz in Ihrer Region auszuwählen und einfach beimWaldbesitzer zu kaufen. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis wurde beimZukunftskongress "Start-up-Land" vergeben, bei dem dieFamilienbetriebe Land und Forst Start-ups und Gründer mit 270Betriebsinhabern und Experten aus Land- und Forstwirtschaftzusammengebracht haben. TimberTom wurde bei einem Teilnehmervotingals beste Gründungsidee ausgezeichnet.Die Familienbetriebe Land und Forst setzen sich fürunternehmerische Freiheit und für die Stärkung der Wirtschaftskraftim ländlichen Raum ein.Pressekontakt:Rea PetersenPressereferentinFamilienbetriebe Land und Forst e. V.Claire-Waldoff-Strasse 7, 10117 BerlinTelefon: +49 30 246 304 613petersen@fablf.deOriginal-Content von: Familienbetriebe Land und Forst, übermittelt durch news aktuell