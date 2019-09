Riesen-Stuhl auf der Reha Care am Stand des BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V.

Düsseldorf (ots) - "Uiii, wie komme ich bloss auf den Stuhl" /Kleine Menschen, große Herausforderungen im AlltagHeute öffnete die Messe Reha Care in Düsseldorf wieder ihre Türenbis zum 21.10.2019. Der BundesselbsthilfeVerband KleiwüchsigerMenschen e.V. bietet viele Infos, Kontakte und Austauschmöglichkeitenfür betroffene Menschen unter dem Dachverband BAG Selbsthilfe an. Wirmöchten kleinwüchsige Menschen ansprechen und sie bei denHerausforderungen des täglichen Lebens unterstützen. So möchten wirdas Selbstbewußtsein betroffener Menschen stärken. Aber auchBerufsgruppen, die mit kleinwüchsigen Menschen in Kontakt kommen ausden Branchen: Arbeit, Schwerbehindertenvertretung, Gesundheit,Touristik, Mobilität u.v.m. wollen wir erreichen. Wir möchten unsereInteressen und Forderungen deutlich machen und somit die Bedarfe vonMenschen mit Kleinwuchs in den Inclusionsprozess mit einbringen. Einwichtiger Erfolg ist u.a. die Aufnahme eines Laufrades fürkleinwüchsige Menschen in den Hilfsmittelkatalog der Krankenkassen.Highlight des Messestandes ist ein überproportional großer Stuhl, aufdem normal große Menschen Platz nehmen können, um so die Welt einenkleinwüchigen Menschen kennen zu lernen. Standort: Halle 6, D23Pressekontakt:BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V.Beate TwittenhoffBachstr. 433818 Leopoldshöhebeate.twittenhoff@kleinwuchs.deTel: 05208-958931www.kleinuchs.deOriginal-Content von: BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V., übermittelt durch news aktuell